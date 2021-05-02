США опровергли заявления Ирана о сделке по освобождению заключенных

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс опроверг заявление о сделке с Ираном по освобождению американских заключенных в обмен на $7 млрд, прозвучавшее по иранскому государственному телеканалу. Об этом сообщает Associated Press.

На иранском телевидении продолжили рассказывать про это соглашение даже после опровержения со стороны США. Там упоминали, что Иран получит деньги за обмен четырех иранских заключенных на четырех американских шпионов.

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн заявил, что США работают над освобождением четырех американцев, но заявление о достигнутом соглашении ложно.

Поспред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи также опроверг сообщения об обмене пленными.

Обсуждение сделки об обмене заключенными между Ираном и США проходит на фоне скандала с утечкой информации о высказываниях главы иранского МИД Джавада Зарифа. В частности, он заявлял, что иранский военачальник Касем Сулеймани, убитый США в 2020 году, предпринимал попытки сорвать принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать его условия СВПД. По словам американских чиновников, США рассматривают возможность почти полного отказа от некоторых самых жестких санкций.