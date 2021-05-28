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Литва вышлет двух сотрудников посольства Белоруссии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти Литвы решили выслать двух сотрудников посольства Белоруссии, сообщает в пятницу агентство BNS со ссылкой на МИД республики.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

28 мая в МИД Литвы был вызван представитель белорусского посольства. Ему вручили ноту о том, что два сотрудника дипмиссии объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им предписано уехать из Литвы в течение семи дней.

Этим решением Литва проявляет солидарность с Латвией, чьих дипломатов и сотрудников посольства в Минске Белоруссия выслала несколько дней назад, заявили в МИД.

"Представителю Беларуси также заявлен протест в связи с продолжающимися репрессиями против гражданского общества и независимых СМИ республики, было озвучено требование незамедлительно освободить журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу, а также других политзаключенных и незаконно задержанных", - говорится в сообщении.

24 мая МИД Литвы рекомендовал согражданам не ездить в Белоруссию, а тем, кто уже там находится, - уехать из этой страны. Такую рекомендацию ведомство дало после инцидента 23 мая с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Взаимная высылка из Латвии и Белоруссии персонала посольств в полном составе, включая послов, произошла после того, как 24 мая в Риге у отеля "Radisson Blu Hotel Latvija", где вывешены флаги стран-участниц Чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.

Хроника 23 – 28 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Литва Белоруссия Латвия МИД

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