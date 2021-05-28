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Белоруссия объявила персонами нон грата двоих дипломатов Литвы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия объявила персонами нон грата двоих литовских дипломатов "за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника", сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Он отметил, что Белоруссия следует принципу взаимности. Дипломатам дали семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Ранее в пятницу в МИД Литвы был вызван представитель белорусского посольства в Литве, ему была вручена нота с объявлением двух сотрудников посольства Белоруссии нежелательными лицами за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им предписано покинуть Литву в течение семи дней.

Этим решением Литва проявила солидарность с Латвией, чьих дипломатов и сотрудников посольства в Минске Белоруссия выслала из республики несколько дней назад.

Ранее в понедельник в Риге возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг в знак поддержки белорусской оппозиции. Флаг возле отеля, где остановились участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Белоруссия Литва

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