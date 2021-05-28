Лукашенко заявил о попытке извне раскачать ситуацию "до уровня августа"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Перед началом переговоров с президентом Владимиром Путиным в Сочи белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что извне делаются попытки раскачать ситуацию в Белоруссии до состояния августа 2020 года.

"Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года... Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы", - заявил он.

Путин отметил, что о нынешней встрече они договаривались еще до очередного витка. "Всплеска эмоций", подсказал ему Лукашенко. Президенты констатировали, что им есть что обсудить и без этих событий.

Лукашенко вспомнил о периоде в 2020 году, когда из-за коронавируса страны эвакуировали своих граждан с зарубежных курортов.

"Тогда все закрылось. Один аэропорт в Минске работал, вывозили своих людей. Они (страны Запада - ИФ) все закрыли и попросили "Белавиа"... И наша компания вывезла, наверное, тысячи-тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев, американцев", - сказал он. - Вывозили в Минск, поскольку единственный аэропорт был открыт, а потом американцы у нас забирали, либо мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года - начале этого благодарны нам, коллективу "Белавиа" за вывезенных людей, спасенных".

"Это случай с самолетом (Ryanair - ИФ), к которому "Белавиа" не имеет никакого отношения... Упрекают военных, что мы там его посадили. Замочили на всю катушку. Если бы не вы в этот период ... Я смотрю, Москва отказывает, летите вокруг Беларуси, не принимает самолеты - сразу почувствовали. За что наказали трудовой коллектив? За то, что они в ковид их вывозили тысячами. Вот их лицо", - считает белорусский президент.

Ранее сообщалось, что в повестке встречи - вопросы экономики и продвижения интеграции в рамках Союзного государства. Лукашенко также называл среди тем обсуждения реакцию на внешнее давление и санкционную политику.