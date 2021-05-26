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Лукашенко запланировал обсудить с Путиным санкции против Белоруссии и РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в парламенте заявил, что планирует в пятницу с президентом России Владимиром Путиным обсудить санкционную политику, которая направлена против двух государств.

"Но и там под санкции все Россию больше и больше подводят, мы туда попали. Я как-то президенту России публично сказал: чего мы паримся - всего, что производят Россия и Беларусь, этого мало для того, чтобы потребить и переварить в белорусско-российском союзе, в наших государствах. Нам просто надо систему выстроить и продавать, сначала свой рынок не упустить, заполнить. И в этом направлении сегодня идет диалог. Он будет продолжен в пятницу (на встрече президентов Белоруссии и России в Сочи 28 мая - ИФ). И он будет тоже связан с той санкционной политикой, которая направлена против Беларуси и России", - заявил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Темы сотрудничества с Россией президент коснулся, отвечая на один из вопросов от участников встречи применительно к санкциям западных стран в отношении Белоруссии: "Основной наш торговый партнер - Российская Федерация. Всякие там моменты бывают. Но, в общем-то, мы выстраиваем отношения. У нас нет катастрофы в торгово-экономических отношениях с Россией, хотя не без проблем. Это естественно. Потому что не Путин-Лукашенко торгуют, а конкретные компании и предприятия. У них могут интересы не совпадать", - сказал он.

Ранее Лукашенко указал, что на встрече с Путиным в Сочи будет обсуждать в основном вопросы экономики, так как по остальным направлениям он лично проблем не видит.

Владимир Путин Александр Лукашенко

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