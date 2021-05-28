Байден представил проект годового бюджета с расходами в $6 трлн

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн. В апреле он предлагал проект бюджета с расходами в $1,52 трлн.

Об увеличении расходов до $6 трлн ранее 28 мая сообщила The Wall Street Journal.

В проект вошли анонсированные Байденом "План поддержки американских семей" стоимостью $1,8 трлн и "Американский план занятости" стоимостью $2,3 трлн, а также $1,5 трлн дискреционных расходов.

"Бюджет инвестирует напрямую в американских граждан и укрепит экономику нашей страны, улучшит наше финансовое здоровье в долгосрочной перспективе", - говорится во вступительном заявлении Байдена.

Доходы бюджета запланированы на уровне $4,17 трлн, дефицит бюджета составит $1,84 трлн.

Вместе с программами, не требующими ежегодного утверждения, бюджет на 2022 финансовый год потребует $6 трлн, где крупные инвестиции будут направлены в образование, здравоохранение, науку и инфраструктуру, отмечает издание The Hill.

"Страна была ослаблена десятилетиями недостаточного инвестирования в эти области, ограниченного бюджетными лимитами", - заявила и.о. директора офиса управления и бюджета Шоланда Янг.

Администрация Байдена полагает, что планируемое повышение налогов для корпораций и состоятельных людей обеспечит бюджету достаточные доходы, чтобы компенсировать рост расходов в течение следующих 15 лет. Против повышения налогов для корпораций и богатых граждан, а также против увеличения госрасходов выступают конгрессмены-республиканцы.