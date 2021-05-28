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Власти США запросили $750 млн на ликвидацию уязвимостей после кибератаки на SolarWinds

Составители бюджета называют приоритетом противостояние действиям Китая и России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена в своем предложении по бюджету на 2022 финансовый год просит выделить $750 млн на то, чтобы ликвидировать уязвимые места в киберпространстве, выявленные при приписываемой России хакерской атаке на компанию SolarWinds.

"$750 млн на дополнительные инвестиции, необходимые для того, чтобы извлечь уроки из инцидента с SolarWinds", - говорится в опубликованном Белом доме проекте бюджета.

Кроме того, $500 млн предлагается выделить в фонд, используемый для продвижение новых технологий. Еще $110 млн - в целом на кибербезопасность и обеспечение безопасности инфраструктуры.

Составители бюджета указывают на необходимость тратить деньги на противостояние России и Китаю.

"В бюджете приоритет - противостояние угрозе со стороны Китая, а также дестабилизирующему поведению России", - говорится в документе.

В нем отмечается необходимость увеличить финансирование программ, нацеленных на защиту демократий и прав человека и на борьбу против коррупции в мире. Также отмечается важность "противостояния авторитарным силам".

Президент США Джо Байден в пятницу представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн, соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Проект бюджета объединяет крупные инициативы, о которых ранее объявил американский президент: "План поддержки американских семей" стоимостью $1,8 трлн и "Американский план занятости" стоимостью $2,3 трлн, а также $1,5 трлн на дискреционные расходы.

США Россия Китай SolarWinds

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