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Байден попросил выделить Пентагону на $7 млрд меньше, чем хотел Трамп

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить $715 млрд Пентагону, чтобы, в частности, сдерживать Москву и Пекин. Об этом говорится в президентском проекте бюджета на 2022 финансовый год.

Между тем администрация бывшего президента Дональда Трампа хотела выделить на оборону $722 млрд, сообщал ранее Bloomberg. Для сравнения, оборонный бюджет США в 2019 году – во время президентства Трампа – составлял $716 млрд., в 2020 году на военные цели было выделено $738 млрд, а оборонные расходы на 2021 год возросли до $740,5 млрд.

"Запрос президента на 2022 год включает $715 млрд для министерства обороны", - отмечается в документе, опубликованном Белым домом.

В администрации Байдена поясняют, что такое финансирование Пентагона позволит решать задачи "по сдерживанию Китая", а также – "по сдерживанию дестабилизирующего поведения России".

"Запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе со стороны Китая, а также сдерживать дестабилизирующее поведение России. Используя Тихоокеанскую инициативу сдерживания и работая вместе с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и с НАТО, министерство обороны обеспечит создание у Соединенных Штатов концепций, возможностей и позиций, необходимых для решения этих проблем", - отмечает Белый дом.

Среди прочих целей финансирования Пентагона – поддержка оборонных исследований и развития, оптимизация военного судостроения США, модернизация сил ядерного сдерживания. Кроме того, по данным документа, такая помощь Пентагону обеспечит готовность, содействует "устойчивости к изменениям климата и энергетической эффективности", а также будет способствовать борьбе с "возникающими биологическими угрозами" и "выполнит обязательство Америки перед семьями военнослужащих".

Комментируя предложения по расходам в сферах, не связанных с Пентагоном, администрация Байдена указывает, что в 2022 финансовом году рассчитывает на "значительное увеличение ресурсов для укрепления и защиты демократий во всем мире, продвижения прав человека, борьбы с коррупцией и противостояния авторитаризму".

США Джо Байден РФ Китай

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