Администрация США попросила $752,9 млрд на оборонный бюджет в 2022 году

Госдеп просит выделить $6,1 млрд на оказание помощи другим странам в военной сфере

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена просит выделить в бюджете на 2022 финансовый год $752 млрд на оборонные расходы, сообщает Пентагон. Из этой суммы $715 млрд предназначены непосредственно Минобороны США, а остальное другим ведомствам.

Противостояние угрозам США

В заявлении главы Пентагона Ллойда Остина запрашиваемая сумма обосновывается "серьезными угрозами", исходящими от Китая и России, а также с глобальными угрозами безопасности - изменением климата и пандемией COVID-19.

Проектом бюджета предусмотрены дополнительные инвестиции в ВМС и ВВС США для решения "вопроса стратегического соперничества с Китаем". Также Остин считает нужным адаптировать возможности сухопутных сил к ситуации, когда США больше не нужно будет обеспечивать военное присутствие в Афганистане.

На защиту от пандемии COVID-19 Пентагон запросил более $500 млн, еще свыше 600 млн - на борьбу против изменений климата и на адаптацию вооруженных сил к последствиям глобального потепления.

Модернизация вооружений

Почти $28 млрд предлагается направить на модернизацию ядерных арсеналов. Так, $3 млрд Пентагон намерен использовать на модернизацию стратегических бомбардировщиков B-21. Еще $609 млн планируется истратить на модернизацию крылатых ракет большой дальности LRSO. $2,6 млрд запрошено на модернизацию стратегических вооружений наземного базирования.

Кроме того, $20,4 млрд предлагается использовать на модернизацию систем ПРО. Среди прочего, $777 млн запрошены на программы, связанные с модернизацией ракет Patriot, $562 млн - на модернизацию ракет THAAD. Предусмотрены расходы и на системы ПРО морского базирования. Модернизация Наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), по оценке Пентагона, требует $1,7 млрд.

Более 870 млн оборонное ведомство США считает нужным выделить для программы, связанные с работой над искусственным интеллектом.

Закупки военной техники

Свыше $52 млрд в министерстве запросили на закупку новой военной техники. Среди прочего, $12 млрд на покупку 85 самолетов F-35, $835 млн - на закупку 30 вертолетов AH-64E "Апач".

Еще $34,6 млрд оборонное ведомство выделить на закупки для ВМС США. $12,3 млрд - на закупки техники для сухопутных сил, в частности - 70 танков M-1 "Абрамс".

На закупки для космических сил Пентагон запросил $20,6 млрд, а $10,4 млрд - на инвестиции в кибербезопасность и в операции в киберпространстве.

На повышение боеготовности ВС США Пентагон просил выделить $122 млрд.

Военная помощь другим странам

Госдепартамент США запрашивает $6,1 млрд на финансовую помощь иностранным государствам в военных целях. Странам Европы и Евразии на противодействие угрозам из России предлагается выделить почти $300 млн. Это следует из плана бюджета, опубликованного Госдепом.

В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его одобрения будет способствовать обеспечению безопасности американских граждан за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров, чтобы они могли способствовать региональной и глобальной стабильности и противодействовать транснациональным угрозам, включая терроризм и торговлю наркотиками, оружием и людьми.

Согласно документу, "стратегические приоритеты в области безопасности в Европе и Евразии заключаются в противодействии российскому влиянию и агрессии посредством укрепления возможностей союзников и партнеров", чтобы они могли обеспечивать собственную защиту за счет улучшения взаимодействия с НАТО и другими силами Запада. Приоритетными получателями средств названы Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

Кроме того, $112 млн Госдеп просит выделить на обучение иностранных военных. Порядка $27 млн предлагается направить в Европу и в Евразию, чтобы "усилить региональную безопасность и взаимодействие среди американских, европейских вооруженных сил и сил НАТО, и помочь противодействию российской агрессии". Здесь приоритетными получателями средств названы Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина.

Президент США Джо Байден в пятницу представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн. Он будет направлен на рассмотрение в конгресс, который вправе вносить в него модификации.

Проект бюджета объединяет крупные инициативы, о которых ранее объявил американский президент: "План поддержки американских семей" стоимостью $1,8 трлн и "Американский план занятости" стоимостью $2,3 трлн, а также $1,5 трлн на дискреционные расходы.

Кроме того, администрация Байдена попросила выделить $750 млн на ликвидацию уязвимостей, выявленных после кибератаки на SolarWinds.