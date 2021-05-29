Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды Госдепа США

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена запросила на 2022-й финансовый год $58,5 млрд на обеспечение деятельности Госдепартамента и Агентства США по международному развитию, свидетельствует опубликованный американским внешнеполитическим ведомством документ.

Отмечается, что это на 10% выше, чем итоговый бюджет госдепа в 2021-м финансовом году.

"Эти ресурсы позволят нам продвигать внешнюю политику администрации от имени американского народа. Это (эта сумма - ИФ) также отображает важность, которую администрация определяет для глобального лидерства США и того факта, что дипломатия и развитие являются жизненно важными средствами для продвижения интересов США", - следует из сообщения.

Согласно документу, на расходы в европейском регионе и Евразию предлагается выделить в общей сложности $665,8 млн, которые пойдут на "укрепление устойчивости стран к иностранному злонамеренному влиянию и продвижению евро-атлантической интеграции, противостоя растущим вызовам со стороны России и КНР".

$88 млн из этой суммы планируется выделить на "поддержку демократизации Грузии, ее экономического развития и создания устойчивости к противостоянию злонамеренного влияния со стороны Кремля". На помощь Украине пойдут $255 млн для усиления ее "способности противостоять российской агрессии". Для противодействия "российскому влиянию и дезинформации" на Западных Балканах требуется, согласно документу, $106 млн.

На Центральную Азию администрация запросила $123 млн, из них $31,4 млн должны быть выделены на американскую помощь Узбекистану, а $19 млн - на помощь Таджикистану.

Президент США Джо Байден в пятницу представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн. Проект бюджета объединяет крупные инициативы, о которых ранее объявил американский президент: "План поддержки американских семей" стоимостью $1,8 трлн и "Американский план занятости" стоимостью $2,3 трлн, а также $1,5 трлн на дискреционные расходы.

На оборонный бюджет администрация США попросила выделить $752,9 млрд. На оказание помощи другим странам в военной сфере предлагается выделить $6,1 млрд.

Кроме того, администрация Байдена запросила $750 млн на ликвидацию уязвимостей, выявленных после кибератаки на SolarWinds.

Предложенные администрацией США проекты федеральных бюджетов ведомств на 2022 год будут переданы на рассмотрение в Конгресс. Итоговые утвержденные варианты бюджетов могут заметно отличаться от первоначального варианта.