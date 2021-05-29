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Осужденного в Дании россиянина Никифорова вышлют после освобождения

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Осужденный в Дании на три года за шпионаж россиянин Алексей Никифоров будет выслан из страны после того, как выйдет из тюрьмы, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре страны.

"Он осужден, после отбытия наказания его вышлют из страны. Однако приговор может быть обжалован в Апелляционном суде",- сказали в прокуратуре. После высылки Никифорову будет закрыт въезд в королевство.

В свою очередь судья Ольборгского суда, в котором был вынесен приговор Никифорову, Ларс Крундеруп сообщил агентству, что россиянин уже обжаловал приговор.

Жалобу рассмотрит Высший суд, как ожидается, процесс пройдет в закрытом режиме, как и в первой инстанции. Дата заседания пока не назначена.

Между тем, у Никифорова остается возможность быть помилованным, хотя в датской судебной практике эти случаи крайне редки. Кроме того, он может быть освобожден досрочно, для этого требуется отбыть как минимум две трети срока. Решение о досрочном освобождении может принять Минюст страны.

Помимо этого, Никифоров может быть выдан России согласно конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц.

Суд датского города Ольборг в начале мая признал Никифорова виновным в шпионаже и приговорил его к трем годам лишения свободы. По версии следствия, несколько лет он собирал информацию Технического университета Дании, а также компании в Северной Ютландии, и передавал ее российской разведке, в том числе за плату.

Дания Алексей Никифоров

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