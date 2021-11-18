Суд в Дании отклонил жалобу российского ученого на приговор по делу о шпионаже

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд в Дании оставил в силе приговор в виде трех лет лишения свободы российскому ученому Алексею Никифорову за шпионаж, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель суда.

"Решение по апелляции Никифорова было принято вчера",- сказал собеседник агентства.

Суд также оставил в силе решения о конфискации у Никифорова "результатов преступных действий". Кроме того, суд постановил навсегда запретить ученому въезд в Данию после отбытия наказания.

Суд датского города Ольборг в начале мая признал Никифорова виновным в нарушении статьи 108 (1) (шпионаж) Уголовного кодекса страны. По версии следствия, в течение ряда лет он собирал информацию Технического университета Дании, а также компании в области Северная Ютландия, и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату. Никифорову было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в мае этого года. Как сообщали "Интерфаксу" в прокуратуре Дании, после отбытия наказания Никифоров будет выслан из страны.