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Президент Израиля поручил лидеру партии "Еш Атид" сформировать правительство

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Израиля Реувен Ривлин поручил лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду сформировать правительство, пишет Jerusalem Post.

5 мая истек срок, за который сформировать кабинет должен был премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Договориться о коалиции премьеру не удалось, о чем он проинформировал президента 4 мая вечером. После этого у президента был выбор: вернуть мандат на формирование правительство Кнессету, что означало бы роспуск парламента и внеочередные выборы.

Теперь у Лапида есть 28 дней на переговоры о коалиции. Он уже выражал готовность создать коалицию вместе с выходцем из "Ликуда", создателю новой партии "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые") Нафтали Беннеттом.

Чтобы утвердить состав правительства, кандидат, получивший мандат от президента, должен заручиться поддержкой 61 депутата Кнессета из 120. Если ему не удастся это сделать за 28 дней, президент может дать ему еще две недели. У Лапида есть поддержка 56 депутатов.

Израиль Ликуд Биньямин Нетаньяху Реувен Ривлин Яир Лапид

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