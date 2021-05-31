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В Азербайджане опровергли нейтрализацию на границе армянской "диверсионной группы"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Азербайджанские пограничники опровергли информацию о нейтрализации в Зангиланском районе Азербайджана на границе "армянской диверсионной группы" и задержании двух ее членов.

"В некоторых социальных сетях появилась информация о нейтрализации на государственной границе с Арменией - на территории Зангиланского района - диверсионной группы вооруженных сил Армении при попытке прорваться на территорию Азербайджана, а также о задержании двух членов группы. Эта информация не соответствует действительности", - сообщила Госпогранслужба Азербайджана.

"Ситуация на госгранице с Арменией полностью контролируется подразделениями ГПС Азербайджана", - подчеркивается в сообщении.

Армения Азербайджан

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