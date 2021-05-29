Пашинян заявил о готовности Армении отвести войска от границы с Азербайджаном

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Армения готова в любой момент отвести свои войска от границы с Азербайджаном и ожидает отвода азербайджанских войск с территории Армении, заявил в субботу и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

"Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем, чтобы посредники Минской группы ОБСЕ достигли договоренности с Азербайджаном и одновременно бы начался отвод войск на участке от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) до Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ)", - сказал он на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор".

По его словам, Армения готова под эгидой МГ ОБСЕ начать работу по утончению приграничных пунктов с Азербайджаном и восстановить переговорный процесс по карабахскому урегулированию.

Накануне сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван немедленно предпринять шаги для деэскалации ситуации и начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы, а также освободить всех военнопленных по принципу "всех на всех".

Они приняли соответствующее заявление по итогам консультаций в Женеве, его текст размещен на сайте МИД России.