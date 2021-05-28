Пашинян предложил Азербайджану отказаться от обмена анклавами

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предлагает Азербайджану не обмениваться существующими с советских времен анклавами для разрешения территориальных споров.

"Если кто-то (Азербайджан - ИФ) говорит, что имеет анклавы, мы тоже говорим, что и мы имеем анклавы. В международной практике были решения. Оно следующее - кто владеет с этой точки зрения территорией, остается ему. И взаимно решается этот вопрос", - сказал Пашинян в пятницу на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор".

По его словам, под юрисдикцией Армении и Азербайджана находится почти одинаковое количество подобных территорий.

20 мая Пашинян допустил обсуждение с Азербайджаном вопроса обмена анклавными территориями.

"В результате первой карабахской войны есть территории советской Армении, более 70 кв км, которые сегодня находятся под контролем Азербайджана. Земли многих армянских сел сейчас находятся под контролем азербайджанской стороны. Под контролем армянских ВС также есть территории, которые принадлежали советскому Азербайджану. Еще с 90-х годов есть боевые позиции ВС Азербайджана, которые находятся в составе советской Армении", - сказал Пашинян в парламенте.

Он отметил, что эти вопросы можно решить путем демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Мы должны понять, что будем делать. Есть много разных вариантов, есть также вариант оставить имеющуюся ситуацию неизменной и зафиксировать ее как госграницу. Да, есть вопросы анклавов, есть также вопрос Арцвашена (армянский населенный пункт, оказавшийся под контролем Азербайджана после первой карабахской войны - ИФ)", - добавил Пашинян.

Ранее Пашинян подтвердил сведения о подготовке трехсторонней комиссии с участием Азербайджана и России по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем телеграм-канале обнародовал проект документа, основная часть которого скрыта. Минасян утверждал, что предметом обсуждения с Азербайджаном является вопрос о передаче Азербайджану пяти сел в Тавушской области Армении и одного села в Араратской области. По его данным, документ будет подготовлен и парафирован до 30 июня.