Пашинян ждет от подавшего в отставку главы МИД разъяснений

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ожидает от подавшего в отставку главы МИД республики Ара Айвазяна разъяснений по поводу его желания уйти в отставку в связи с несогласием с инициативами властей, которые противоречат национальным интересам.

"Мы благодарны господину Айвазяну за проделанную работу, но считаем, что наш государственный и национальный интерес обязывает, чтобы он публично разъяснил - кто, когда, где и как намеревался сделать какой-либо шаг или принять решение, которое противоречило государственному и национальному интересу нашей страны", - заявила пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

"Ожидаем, что господин Айвазян публично предоставит разъяснения", - сказала Геворкян.

Ранее Айвазян на встрече с сотрудниками МИД заявил, что "с большим трудом" принял решение об отставке, объяснив его несогласием с инициативами властей, которые он считает противоречащими национальным интересам.

Айвазян, назначенный главой МИД 18 ноября 2020 года, заявил о своей отставке 27 мая. Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал соответствующий указ.

Армянские СМИ связывали отставку главы МИД с его несогласием с политикой и.о. премьера Никола Пашиняна по карабахскому урегулированию и готовностью подписать с Азербайджаном документ о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.