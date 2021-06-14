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В Ереване во время шествия сторонников Пашиняна произошла потасовка

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Ереване шествие сторонников и.о. премьер-министра Никола Пашиняна Армении ознаменовалось потасовкой, сообщают армянские СМИ.

Инцидент произошел между сторонниками Пашиняна и сотрудниками штаба партии "Процветающая Армения".

Все началось со словесной перепалки, затем переросло в рукоприкладство. Участников потасовки разняли полицейские.

В апреле Пашинян заявил в телеобращении, что уходит в отставку со своего поста, но продолжит выполнять обязанности до проведения внеочередных парламентских выборов. Он также сообщил, что правящая партия "Гражданский договор" примет участие в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах, а он сам будет выдвинут на пост премьер-министра Армении.

Армения Ереван Никол Пашинян

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