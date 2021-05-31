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Глава МИД Армении ушел в отставку из-за несогласия с действиями властей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава МИД Армении Ара Айвазян объяснил свое желание уйти в отставку несогласием с инициативами властей, которые он считает противоречащими национальным интересам.

"Я с большим трудом принял это решение, но когда я соглашался на пост министра иностранных дел, то для меня был один стандарт - это министерство должно неукоснительно сохранять наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные, национальные интересы. Моя отставка обусловлена именно этой причиной - чтобы никогда не было какого-либо сомнения, что наше министерство может сделать какой-либо шаг, дать согласие каким-либо идеям, инициативам, которые противоречат нашей государственности, нашим национальным и государственным интересам", - сказал Айвазян, сообщает пресс-служба МИД.

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По его словам, дипломат воспринимается, как личность, которая избегает острых углов, свыкается с ситуацией.

"Считаю, что в этих труднейших условиях мы не имеем такого права, и в наших рядах, уверен, будут принципиальные дипломаты, которые станут направляющими для нашей общественности", - отметил Айвазян.

Айвазян, назначенный главой МИД 18 ноября 2020 года, объявил о своей отставке 27 мая. Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал соответствующий указ.

Армянские СМИ связывали отставку главы МИД с его несогласием с политикой и.о. премьера Никола Пашиняна по Карабаху и готовностью подписать с Азербайджаном документ о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Армения Ара Айвазян

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