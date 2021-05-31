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ВОЗ решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Варианты коронавируса COVID-19 станут обозначать буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти штаммы обнаружили впервые, и для удобства произношения в ненаучном разговоре, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В соответствии с новой системой, "британский" штамм коронавируса B.1.1.7 получит название "Альфа", вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, станет "Бетой", а бразильский P.1 - "Гаммой". Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назовут "Дельтой" и "Каппой" соответственно.

"Они не заменят научных названий, но призваны помочь в общественном обсуждении", - заявила в свою очередь ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов.

В греческом алфавите 24 буквы. Эпсилон, Зета, Эта, Тета и Йота уже выбраны для обозначения вариантов, за которыми ведется наблюдение.

В прошлом году ВОЗ дала новому коронавирусу официальное название SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание - COVID-19. Одновременно организация призывала не называть вирус "китайским", чтобы избежать дискриминации стран и людей определенной национальности.

Ранее в этом месяце президент США Джо Байден подписал закон против преступлений на почве ненависти, нацеленный на защиту американцев азиатского происхождения, которые пострадали от резкого увеличения нападок в ходе пандемии COVID-19.

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ВОЗ Коронавирус COVID-19

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