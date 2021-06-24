Вакцину "КовиВак" проверят на "индийском" штамме

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова РАН проверяет, как справляется его вакцина от COVID-19 "КовиВак" с новыми мутациями коронавируса, в частности, со штаммом "дельта" (так называемый индийский), сообщил замгендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

"Проверяем, смотрим. Мы сейчас на животных моделях это посмотрим, и пока, исходя из, так скажем, сиквенса данных по геному этого штамма, каких-то фатальных изменений в фенотипе, которые бы препятствовали тому, чтобы вакцину можно было применять, там нет", - сказал Чернов в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в четверг.

В то же время он считает, что в связи с новыми штаммами нужно будет менять схему вакцинации. "Вполне возможно, что понадобится изменение режима применения для того, чтобы обеспечить более мощную защиту, но это нужно опять же смотреть, это мы сейчас не скажем", - сказал Чернов.

Ученый предположил также, что вакцину "КовиВак" можно использовать для ревакцинации тем, кто сначала привился "Спутником V". "Если будет необходимо провести какие-то подтверждающие исследования, но принципиальных противоречий здесь даже потенциальных никаких нет", - сказал Чернов.

"Индийский" штамм

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайском городе Ухань в начале прошлого года. До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" COVID-19 заразностью. В классификации ВОЗ "индийский" штамм называется "дельта"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 июня заявил, что штамм "дельта" более заразен, но ревакцинация ранее привитых позволяет обрести им достаточный уровень антител для того, чтобы защититься от него и всех других штаммов. Для этого может быть использована вакцина "Спутник Лайт" - первый компонент вакцины "Спутник V", которая начнет поступать в гражданский оборот после 25 июня. По его словам, уже есть определенное понимание и по поводу сроков повторных прививок: в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией - раз в год.

22 июня глава центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил "Интерфаксу", клетки памяти, которые образуются после прививки "Спутником V", не могут полностью защитить человека от инфицирования "индийским" штаммом коронавируса COVID-19, необходим высокий уровень антител, которого можно добиться ревакцинацией "Спутником Лайт" через полгода.

23 июня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что большинство заболевших COVID-19 в Москве в настоящее время переносят "индийский" штамм, который привел к росту смертности и числа тяжелых заболеваний.