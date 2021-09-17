Киргизия объявила в розыск руководителей Centerra Gold и ЗАО "Кумтор Голд"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Киргизии объявлены в розыск бывшие топ-менеджеры канадской Centerra Gold и руководители ЗАО "Кумтор Голд Компани", сообщил пресс-центр Госкомитета по национальной безопасности. Их разыскивают по делу о хищении и выводу за границу $200 млн в 2013 году.

В ГКНБ заявили, что у следствия появились "неопровержимые доказательства причастности" топ-менеджмента Centerra Gold Inc. и оператора золотого рудника "Кумтор" - ЗАО "Кумтор Голд Компани" из числа иностранных граждан к присвоению $200 млн в декабре 2013 года и их выводу на счет иностранной компании под видом фиктивных долговых обязательств.

Речь идет о бывших президенте Centerra Gold Inc. Яне Аткинсоне, президенте и предправления ЗАО "Кумтор Голд Компани" Майкле Фишере и Андрее Сазанове, а также вице-президенте по финансам ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" Джоне Сьютере. Они заочно привлечены к уголовной ответственности.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии. Он находится в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тысяч метров. Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО "Кумтор Голд Компани".

В мае 2021 года власти Киргизии предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства и ввели на руднике внешнего управляющего в лице Тенгиза Болтурука.

В том же месяце рудник перешел под контроль Киргизии, что было мотивировано экологическими опасениями и налоговыми претензиями. Centerra заявила, что такие претензии не имеют оснований и оправдания. Компания инициировала международный арбитраж, чтобы оспорить действия киргизского правительства, а "Кумтор Голд Компани" 31 мая подала заявление о банкротстве.

В августе ГКНБ объявил, что инициирована денонсация соглашений по проекту "Кумтор", поскольку следствие выявило факты коррупции при разработке месторождения на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами.

12 августа стало известно, что Centerra Gold Inc. в очередном квартальном отчете отразила проект "Кумтор" как прекращенную деятельность и исключила этот актив из прогнозов. Компания расценивает ситуацию как захват рудника киргизскими властями, в результате чего Centerra перестала контролировать дочернюю "Кумтор голд компани".

У Centerra Gold есть активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшими активами компании считаются Кумтор и рудник Mount Milligan в Канаде. Головной офис компании находится в Торонто. Киргизия через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.