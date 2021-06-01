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Президент Белоруссии не ожидает проблем с поставками нефти из РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - По поставкам российской нефти в Белоруссию никаких проблем не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Как минимум, мы договорились о том, что никаких не будет вопросов с поставками нефти. России это выгодно. Мы можем переработать 22 и больше миллионов тонн нефти", - заявил Лукашенко на совещании с госаппаратом по вопросам сотрудничества с РФ. Его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня" во вторник.

По словам президента, "некоторые начали пописывать, что будет дефицит каких-то нефтепродуктов в России".

"Никакого дефицита не будет. У нас достаточно возможностей для того, чтобы закрыть этот дефицит в России. Поэтому по поставкам нефти на НПЗ Беларуси никаких проблем не будет. Так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок. Схемы вы проработали", - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия

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