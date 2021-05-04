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В Белоруссии заявили о штатной работе НПЗ на фоне планируемого снижения поставок из РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU -Белорусские НПЗ работают в штатном режиме, объем нефтепереработки в мае превысит бизнес-план, заявляют в концерне "Белнефтехим".

"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация "Транснефти" не противоречит заданиям так, как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок", - заявил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

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"Транснефть" ранее сообщила, что трубопроводные поставки нефти из РФ на НПЗ Белоруссии в мае запланированы в объеме 608 тыс. тонн, что в два раза меньше, чем в апреле.

При этом компания не уточняет разбивку поставок по каждому из заводов - Мозырскому и Новополоцкому НПЗ.

19 апреля Минфин США отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США, НПЗ "Нафтан" и шести предприятий, входящих в его состав ("Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом"). По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

В концерне "Белнефтехим" 29 апреля опровергли слухи о возможном дефиците топлива и его резком удорожании.

"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными. Поэтому распространяемые в СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива безусловно носят провокационный характер", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 2 мая заявил, что нефть из РФ поставляется в Белоруссию в соответствии с контрактами, штатно, несмотря на санкции США.

Основным поставщиками на Мозырский НПЗ в апреле были: "Роснефть" - 300 тыс. тонн, ЛУКОЙЛ" - 152 тыс. тонн, "Газпром нефть" - 106 тыс. тонн. На "Нафтан" в прошлом месяце отправляли нефть: "Роснефть" - 339 тыс. тонн, "Сургутнефтегаз" - 204 тыс. тонн, "Татнефть" - около 100 тыс. тонн, "Башнефть" - 32 тыс. тонн, "Русснефть" - менее 10 тыс. тонн.

Белнефтехим Белоруссия

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