Войска США покинули вторую по величине базу в Афганистане

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Командование США на этой неделе вывело своих военнослужащих с крупной базы ВВС, расположенной на юге Афганистана в провинции Кандагар. Об этом сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на представителя афганской армии в этой провинции Ходжу Ала.

"Они (США - ИФ) официально не передавали нам базу, но я могу подтвердить, что они покинули базу в среду ", - сказал представитель афганской армии.

В свою очередь руководитель аэропорта Кандагара Массуд Паштун указал, что все объекты на базе перешли под управление афганских сил.

Ала и Паштун также сообщили, что официальная церемония перехода базы под командование афганских сил должна пройти после окончания праздника Ид аль-фитр, который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан и который завершается в субботу.

СМИ отмечают, что этот аэродром ранее был второй по величине базой США и международной коалиции в стране. Вместе с тем, напоминают СМИ, провинция Кандагар являлась колыбелью движения "Талибан" (запрещено в РФ), и в этой провинции в последние месяцы наблюдались интенсивные бои между талибами и афганскими правительственными силами.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая.