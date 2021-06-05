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Блинкен объявил о предоставлении помощи Афганистану в размере $266 млн

Блинкен объявил о предоставлении помощи Афганистану в размере $266 млн
Фото: Recep Bilek/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Вашингтоном помощи Афганистану в размере $266 млн. Он отметил, что вместе с этой суммой общий объем американской гуманитарной помощи Афганистану с 2002 года составит около $3,9 млрд.

По оценке Блинкена, в поддержке нуждаются примерно 18 млн жителей Афганистана. Пакет помощи от США позволит обеспечить некоторых из них жильем, медицинской помощью, водой и продуктами, а также создать санитарные и противоэпидемиологические условия, отметил он. Госсекретарь уточнил, что средства помогут в том числе женщинам и девочкам, которые особенно подвержены рискам насилия.

Блинкен также призвал другие страны присоединиться к гуманитарным поставкам в Афганистан поблагодарил государства, которые приняли у себя беженцев. Кроме этого госсекретарь обратился к афганским лидерам и руководителям движения "Талибан" (запрещено в РФ) с просьбой ускорить мирный процесс политического урегулирования конфликта.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан с начала мая. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Центральное командование ВС США 1 июня сообщило, что вывод американского контингента из Афганистана уже реализован приблизительно на треть.

США Афганистан Энтони Блинкен Талибан

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