Трамп закрыл блог на своем сайте

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Блог бывшего президента США Дональда Трампа, где он делился мыслями с аудиторией после того, как крупные социальные платформы заблокировали его аккаунты, закрылся навсегда. Об этом сообщил в среду CNBC со ссылкой на представителя экс-главы Белого дома Джейсона Миллера.

По его словам, прожившая менее месяца страничка (находилась по ссылке donaldjtrump.com/desk) под названием "С рабочего места Дональда Трампа" (From the Desk of Donald J. Trump) удалена с сайта экс-президента и восстановлена не будет.

Миллер пояснил, что "она играла лишь вспомогательную роль для предпринимаемых сейчас более широких усилий".

Никаких подробностей он не разгласил.

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа после 6 января, когда толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия в Вашингтоне.