Совет Facebook не стал отменять блокировку аккаунтов Трампа

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Независимый надзорный совет Facebook сообщил, что подтвердил решение компании от 7 января о блокировке аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. При этом совет высказал замечания к форме, в которой было принято первоначальное решение.

"Со стороны Facebook было неверным налагать такое неопределенное и не соответствующее стандартам наказание, как блокировка на неопределенный срок, - говорится в решении совета. - Нормальные штрафные меры компании предусматривают удаление контента, нарушающего правила, приостановку доступа пользователя к аккаунту на ограниченный срок или же полное удаление страницы или аккаунта нарушителя".

Совет считает, что в Facebook должны пересмотреть решение по Трампу в соответствии с правилами, которые применяются и к другим пользователям. Компании дали шесть месяцев на выполнение этой рекомендации.

6 января, в день штурма Капитолия сторонниками Трампа тогда еще действующему президенту закрыли доступ в его аккаунты в Facebook и Instagram. Его посты с обращениями к сторонникам с призывом мирно уйти домой и не подыгрывать тем, кто украл у него победу на выборах, были удалены. 7 января основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что продлил на неопределенное время блокировку аккаунтов Трампа, по меньшей мере до мирной передачи власти команде Джо Байдена.

Аккаунты Трампа в Instagram и Facebook были восстановлены 16 января, но у него нет к ним доступа. Он также заблокирован на YouTube и в Twitter.

На следующий день после инаугурации Байдена, 21 января Facebook передала вопрос об аккаунтах Трампа надзорному совету.

4 мая Трамп запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими сторонниками. Его сообщения, фотографии и видеоролики можно будет распространять в обычных соцссетях, но их нельзя комментировать.