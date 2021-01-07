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Сторонники Трампа оставили беспорядок в Капитолии после штурма

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В здании Капитолия после ухода сторонников президента США Дональда Трампа остались их плакаты с надписью "Измена", разбиты зеркала и стекла, свидетельствуют снимки, опубликованные телеканалом Fox News.

В здании обнаружены противогазы, шприцы, бутылки и прочий мусор. Разрушены деревянные конструкции, повреждена мебель.

Телеканал CNN опубликовывал уже идентифицированных участников беспорядков, среди них были последователи теории заговора QAnon и политической организации Proud Boys. Один из участников беспорядков 30-летний Джейк Ангели изображен на фотографиях топлесс, в меховой шапке с рогами и флагом США в правой руке.

Некоторые сторонники Трампа заявили в эфире CNN, что "гордятся" посеянным в Капитолии хаосом.

Департамент полиции Вашингтона разместил в своем твиттере фотографии с некоторыми участниками штурма Капитолия с призывом помочь выявить данных лиц.

Столичная полиция столкнулась с критикой в свой адрес, поскольку что не смогла остановить демонстрантов. В ответ было распространено заявление начальника полиции Стивена Санда, в котором говорится, что жизням полицейских также грозила опасность - на них напали с металлическими трубами и другим оружием.

"Они (протестующие - ИФ) были полны решимости войти в здание Капитолия, был нанесен большой ущерб", - заявил Санд.

ФБР также призывает жителей США помочь установить людей, участвовавших в беспорядках в Капитолии.

В среду сторонники президента Дональда Трампа, смяв кордоны полиции, ворвались в здание Капитолия, где проходило объединенное заседание обеих палат американского Конгресса, сертифицирующее результаты голосования Коллегии выборщиков, отдавшей победу Джо Байдену.

Конгресс позднее, после восстановления порядка, утвердил результаты голосования, признав победу на выборах Джо Байдена.

В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней.

США Дональд Трамп Джо Байден

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