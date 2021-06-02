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В КНДР учреждена должность заместителя Ким Чен Ына

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Трудовой партии Кореи (ТПК) учреждена должность первого секретаря, которая, вероятно, все еще свободна и может достаться сестре лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, сообщает в среду агентство "Рёнхап" со ссылкой на экспертов.

Сообщается, что первый секретарь фактически будет выполнять функции заместителя генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына.

"В случае чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных со здоровьем Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, вероятно, займет должность заместителя и будет временно исполнять обязанности преемника до того момента, пока власть не перейдет сыну Ким Чен Ына", - приводит "Рёнхап" слова бывшего южнокорейского министра по делам объединения Ли Чон Сока.

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Ли Чон Сок подчеркнул, что выборы первого секретаря не требуют созыва съезда партии. Человека можно назначить на эту должность на пленарном заседании центрального комитета партии.

Ли Чон Сок также сообщил, что, по некоторым данным, эту должность может занять и один из близких помощников лидера КНДР секретарь ЦК ТПК Чо Ён Вон. Однако, по словам бывшего министра по делам объединения, такой расклад маловероятен, поскольку Чо Ён Вон не является членом семьи Ким Чен Ына.

"Мы не можем полностью исключить возможность того, что эту должность займет Чо Ён Вон, но пост заместителя, как представляется, больше направлен на обеспечение стабильности режима для преемника", - сказал Ли Чон Сок.

Телеканал CNN со ссылкой на правительственный документ в свою очередь сообщает, что пока не ясно, кто занимает должность первого секретаря. Однако, по данным экспертов, этот пост может быть как свободен, так и занят Чо Ён Воном или председателем кабинета министров КНДР Ким Док Хуном.

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По данным северокорейских СМИ, Чо Ён Вон и Ким Док Хун в этом году проводили официальные визиты по всей стране и председательствовали на встречах, что ранее, скорее всего, делал бы сам Ким Чен Ын.

Некоторые аналитики полагают, что только члены Постоянного комитета Политбюро будут иметь право занять новую должность. По словам профессора Высшей школы северокорейских исследований при Университете Кённам Рим Ир Чхоля, это, означает, что сестра Ким Чен Ына, вероятно, не тот человек, которого задействовали на эту роль.

Ким Ё Чжон занимает должность заместителя заведующего отделом ЦК ТПК.

"Рёнхап" напоминает, что в январе на съезде ТПК пересмотрели правила с целью учреждения должности первого секретаря, которую займет второй по значимости лидер КНДР. Тогда же Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем ТПК.

Ким Чен Ын Ким Ё Чжон КНДР Трудовая партия Кореи

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