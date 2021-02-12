Ким Чен Ын раскритиковал свой кабинет за экономические неудачи КНДР

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын уволил главного экономиста и раскритиковал работу своего кабинета за отсутствие новых идей по спасению экономики, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Кабинет не смог сыграть руководящую роль в составлении плана ключевых экономических сфер и почти механически объединил цифры, подготовленные министерствами", - приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын заявил, что планы кабинета не работают, а инновационных идей нет. Цели для сельскохозяйственного производства на этот год, по мнению северокорейского лидера, нереалистично высокие, а для электроэнергетического - слишком низкие.

В результате всего через месяц главу экономического департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ту Ира сменил О Су Юн.

Associated Press отмечает, что Ким Чен Ын находится в сложнейшем кризисе за девять лет правления. Дипломатические усилия ради снятия американских санкций ни к чему не привели, из-за пандемии закрыли границы, а стихийные бедствия уничтожили значительную часть урожая. Кроме того, торговля КНДР с Китаем переживает непростой период.

В январе Ким Чен Ын призвал еще больше усилить государственный контроль над экономикой и отдать приоритет развитию химической и металлургической индустрий. Но аналитики говорят, что чтобы действительно оживить северокорейскую экономику, стране нужно много инвестировать в современное оборудование и технологии для фабрик, а также импортировать больше еды или улучшить производительность ферм. По оценке ООН, в 2019 году 40% населения КНДР не хватало еды.