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МИД КНДР разъяснил, как переводить должность Ким Чен Ына

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - МИД КНДР попросил переводить на иностранные языки должность северокорейского лидера Ким Чен Ына не иначе, как председатель государственных дел КНДР, сообщили в российском посольстве в Пхеньяне.

Там объяснили, что недавно получили ноту от протокольного департамента северокорейского внешнеполитического ведомства. Помимо правильного официального перевода должности на русский в ноте приводятся ее переводы на английский, китайский, испанский, французский, арабский и немецкий языки.

Ким Чен Ыну нет еще сорока лет. Он возглавил КНДР в 2011 году после смерти отца Ким Чен Ира.

КНДР Ким Чен Ын МИД

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