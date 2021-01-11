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Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии КНДР

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын из председателя Трудовой партии стал ее генеральным секретарем, сообщает ЦТАК.

"Восьмой съезд (...) постановляет высоко ценить Ким Чен Ына как генерального секретаря Трудовой партии Кореи", - говорится в сообщении.

Избрание Ким Чен Ына состоялось на шестидневной сессии восьмого съезда партии в Пхеньяне в воскресенье после того, как было принято решение переименовать Исполнительный политический совет в секретариат.

Титул генерального секретаря ранее носил отец Ким Чен Ына - Ким Чен Ир, а еще раньше - основатель КНДР Ким Ир Сен.

КНДР Ким Чен Ын

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