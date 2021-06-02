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Служба паромной переправы в Массачусетсе подверглась кибератаке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Оператор паромной переправы Steamship Authority в Массачусетсе, осуществляющий перевозки между основной территорией американского штата и островами Нантакет и Мартас-Винъярд, сообщил, что в среду утром стал жертвой кибератаки в целях вымогательства.

"Воздействия на безопасность перевозок нет, так же как на работу радаров или систем GPS", - сообщила компания в твиттере.

В компании отметили, что паромы продолжают ходить к островам и обратно, однако клиенты в настоящий момент не могут бронировать поездки или вносить изменения в резервирование через интернет. При этом клиентам рекомендовали расплачиваться наличными, а также заверили, что платить за перенос или отмену заказа не придется.

Также оператор сообщил, что работает с федеральными и местными властями с целью определить источник и масштаб кибератаки.

В свою очередь американские СМИ напоминают, что ранее компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.

До этого - 7 мая - хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн.

В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему увеличения количества кибератак, приписываемых хакерам из РФ, в том числе атаку на заводы корпорации-производителя мяса JBS.

Steamship Authority Массачусетс США

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