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В Белом доме заявили, что США и Германия обсудили "Северный поток 2"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан обсудил с советником канцлера Германии по иностранным делам и безопасности Яном Хеккером "Северный поток-2" и ряд других региональных и глобальных вопросов, сообщает Белый дом.

"Эксперты из обоих правительств обсудили трубопровод "Северный поток-2", в том числе озабоченность США по поводу рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении администрации США.

Кроме того, они говорили о "предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО, важности обеспечения энергетического будущего Европы, коллективных усилиях по обмену вакцинами против COVID-19, координации в области кибербезопасности и реагирования на атаки вымогателей, а также о приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахельский регион и Западные Балканы".

В свою очередь, заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх встретился с экономическим советником канцлера ФРГ Ларсом-Хендриком Реллером, чтобы обсудить ряд экономических вопросов. Среди прочего обсуждались предстоящие встречи лидеров G7, распределение доз вакцин, принудительный труд, восстановление экономики после COVID-19 и безопасность сетей 5G.

США Джейк Салливан Германия Ян Хеккер Северный поток-2

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