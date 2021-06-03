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Башар Асад сделал прививку российской вакциной "Спутник V"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад привился российской вакциной "Спутник V", сообщил посол страны в Москве Рияд Хаддад.

"Да, вакцинировался", - сказал Хаддад в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Дипломат также сообщил, что первая партия "Спутника V" поставлена в Сирию.

"Спутник V" уже в Сирии. Первая партия "Спутника" использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано, сейчас уже народ вакцинируют", - сказал Хаддад, отвечая на вопрос агентства.

Он отметил, что не может назвать точный объем вакцины, который был поставлен в Сирию.

"Спутник V" был зарегистрирован в Сирии 22 февраля.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.
Хроника 09 января 2020 года – 03 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Башар Асад Сирия Коронавирус Рияд Хаддад

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