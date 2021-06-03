Башар Асад сделал прививку российской вакциной "Спутник V"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад привился российской вакциной "Спутник V", сообщил посол страны в Москве Рияд Хаддад.

"Да, вакцинировался", - сказал Хаддад в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Дипломат также сообщил, что первая партия "Спутника V" поставлена в Сирию.

"Спутник V" уже в Сирии. Первая партия "Спутника" использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано, сейчас уже народ вакцинируют", - сказал Хаддад, отвечая на вопрос агентства.

Он отметил, что не может назвать точный объем вакцины, который был поставлен в Сирию.

"Спутник V" был зарегистрирован в Сирии 22 февраля.