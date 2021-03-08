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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
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Башар Асад и его жена заразились COVID-19

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Анализы на COVID-19 у президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы дали положительный результат, сообщает канцелярия главы государства.

"Президент и его супруга, почувствовав легкие симптомы, схожие с симптомами заражения COVID-19, сдали ПЦР-тесты. Результаты показали, что они инфицированы", - говорится в сообщении.

"Их состояние стабильно, они находятся дома на карантине, который продлится две или три недели", - отмечается в документе.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, в период с января 2020 года по март 2021 года в Сирии был зафиксирован 15 981 случай заражения коронавирусом. Скончались 1 063 человека.

22 февраля стало известно, что Сирия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V".

В 2018 году стало известно, что у Асмы Асад выявлена онкология. В 2019 году сообщалось, что она идет на поправку.

Сирия Башар Асад

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