Советники президентов США и Франции обсудили Россию, Китай и Иран

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с своим французским коллегой Эммануэлем Бонном, сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Они обсудили нашу работу по укреплению и модернизации НАТО, а также противодействие вызовам, связанным с вредоносной деятельностью в киберпространстве (...). Кроме того, они обсудили Россию, Китай, Иран и регион Сахель", - говорится в заявлении Хорн.

Советники также договорились продолжить координацию по вопросам глобального доступа к вакцинам против COVID-19.