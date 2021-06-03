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Песков заявил, что Путину есть что ответить Байдену по теме кибератак

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин готов к обсуждению темы борьбы с кибератаками со своим американским коллегой Джо Байденом на саммите в Женеве, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Эта тема вновь оказалась в центре внимания после кибератаки на компанию JBS.

На вопрос "Интерфакса", есть ли что ответить Путину на саммите своему американскому коллеге, Песков сказал: "Безусловно".

Он подчеркнул: "Москва, президент Путин давно выступили с инициативой сотрудничать в борьбе с киберпреступностью для обеспечения информационной безопасности".

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании.

JBS уведомила Белый дом, что атаковавшие компанию хакеры, вероятно, находятся в России.

В начале мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн.

Байден в мае заявлял, что у США есть весомые причины полагать, что стоящие за атакой на Colonial Pipeline хакеры проживают в России.

Владимир Путин Дмитрий Песков Джо Байден США

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