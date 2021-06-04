Глава Пентагона подтвердил обязательства США по военной помощи Израилю

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин ходе переговоров в Вашингтоне с израильским коллегой Бени Ганцем подтвердил готовность Соединенных Штатов обеспечивать оборону и военное превосходство Израиля, сообщил Пентагон.

"Министр Остин подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов обеспечению обороны Израиля и его качественного военного превосходства", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

Остин также подчеркнул "поддержку президентом (США - ИФ) пополнения израильской системы противоракетной обороны "Железный купол".

Целью встречи, как говорится в сообщении, было "укрепление сотрудничества в области обороны для решения целого ряда проблем региональной безопасности, включая угрозы, создаваемые беспилотными летательными аппаратами". Американский министр подчеркнул, что администрация поддерживает укрепление режима прекращения огня от 21 мая для обеспечения безопасности как израильтян, так и палестинцев.

В мае произошло обострение обстановки в районе сектора Газа. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступил в силу в ночь на 21 мая. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тысяч ракет. Погибли более 250 человек, включая 12 мирных жителей Израиля.

Палестинские власти сообщили о гибели 243 палестинцев, включая 66 детей, но не уточнили, сколько среди погибших оказалось бойцов вооруженных формирований. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил об уничтожении более 200 боевиков, в том числе 25 полевых командиров.