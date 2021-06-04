Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF3Начало в 20:15Россия Россия1 : 2ОТКанада КанадаОконченподробнееQF4Начало в 20:15Финляндия Финляндия1 : 0Чехия ЧехияОконченподробнее

Глава Пентагона подтвердил обязательства США по военной помощи Израилю

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин ходе переговоров в Вашингтоне с израильским коллегой Бени Ганцем подтвердил готовность Соединенных Штатов обеспечивать оборону и военное превосходство Израиля, сообщил Пентагон.

"Министр Остин подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов обеспечению обороны Израиля и его качественного военного превосходства", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

Остин также подчеркнул "поддержку президентом (США - ИФ) пополнения израильской системы противоракетной обороны "Железный купол".

Целью встречи, как говорится в сообщении, было "укрепление сотрудничества в области обороны для решения целого ряда проблем региональной безопасности, включая угрозы, создаваемые беспилотными летательными аппаратами". Американский министр подчеркнул, что администрация поддерживает укрепление режима прекращения огня от 21 мая для обеспечения безопасности как израильтян, так и палестинцев.

В мае произошло обострение обстановки в районе сектора Газа. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступил в силу в ночь на 21 мая. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тысяч ракет. Погибли более 250 человек, включая 12 мирных жителей Израиля.

Палестинские власти сообщили о гибели 243 палестинцев, включая 66 детей, но не уточнили, сколько среди погибших оказалось бойцов вооруженных формирований. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил об уничтожении более 200 боевиков, в том числе 25 полевых командиров.

Израиль США

Новости по теме

Новости

Протасевич подтвердил, что был на Донбассе при батальоне "Азов"

Байден внес в черный список 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC

Дания отозвала разрешение на строительство наземного участка Baltic Pipe

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Протасевич признал вину в организации незаконных акций протеста в Белоруссии

Протасевич признал вину в организации незаконных акций протеста в Белоруссии

Белоруссия сократит численность персонала дипмиссии США

Песков заявил, что Путину есть что ответить Байдену по теме кибератак

Нарышкин назвал санкции Запада против Белоруссии и РФ элементами гибридной войны

Спецслужбы РФ и Белоруссии договорились вместе бороться с деструктивными действиями Запада

Спецслужбы РФ и Белоруссии договорились вместе бороться с деструктивными действиями Запада

Турция отменила требование о тестах для россиян с COVID-прививкой

Турция отменила требование о тестах для россиян с COVID-прививкой

ЕС в пятницу одобрит санкции против белорусских авиакомпаний

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');