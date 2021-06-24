Министр обороны США заявил о возможности новых войн

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что при подготовке предложений по оборонному бюджету США учитывались возможности новых войн.

"Министерство обороны должно быть готовым к тому, чтобы идти в ногу с нашими конкурентами... и при необходимости сражаться и выиграть следующую войну... не последнюю", - приводит слова министра сайт Пентагона.

По словам Остина, бюджет учитывает необходимость уделять все более серьезное внимание Китаю, в связи с чем на "тихоокеанскую инициативу сдерживания" предусмотрено израсходовать более $5 млрд.

Министр отметил, что он "издал внутреннюю директиву", цель которой - "усилить сдерживание КНР, оживить нашу сеть региональных союзников и партнеров и ускорить разработку передовых возможностей и новых оперативных концепций".

Кроме того, в качестве приоритетных задач, учтенных при составлении бюджета, Остин назвал "противостояние враждебности со стороны России, особенно в киберпространстве". Он сообщил, что на кибербезопасность, операции в киберпространстве, а также исследования и разработки в области кибербезопасности предусмотрено выделение $10 млрд. Шеф Пентагона сказал также, что "с акцентом на космос, противоракетную оборону... наш бюджет также поможет нам противостоять растущему потенциалу баллистических ракет таких стран, как Северная Корея и Иран".

Бюджетом, по словам Остина, предусмотрены "инвестиции в гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, микроэлектронику, технологии 5G, системы космического базирования, судостроение и ядерную модернизацию". Он отметил, что на модернизацию ядерной триады запланировано выделение почти $28 млрд, на исследования, разработки и испытания в области новых вооружений - $112 млрд.