Порошенко вызвали в СБУ по делу "Медведчука и Козака" как свидетеля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Пётр Порошенко утром 4 июня прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.

Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ сообщили, что Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака (их подозревают в "государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма").

Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По версии следствия, в 2015 году Медведчук вступил в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Тарас Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Белоруссии, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года. На это решение подана апелляция и со стороны защиты Медведчука, и со стороны прокуратуры.