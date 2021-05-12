Медведчук счел предъявленные обвинения необоснованными и политическими
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Виктор Медведчук сообщил, что ознакомился с подозрением, предъявленным ему генеральным прокурором Украины.
После посещения Офиса генерального прокурора парламентарий сообщил, что с документом ознакомился и взял копию.
Он подчеркнул, что изложенные обвинения и инкриминируемые ему статьи УК, в том числе, тяжкие являются "необоснованными, бездоказательными и в целом их можно назвать не иначе как политическими".
Отвечая на вопрос о том, собирается ли он уехать с Украины, депутат сказал, что не собирался этого делать ранее, не собирается и сейчас. При этом Медведчук заявил, что на протяжении последних нескольких месяцев некоторые люди из высокопоставленных чиновников рекомендовали ему покинуть страну.
Отвечая на вопрос о том, не обидно ли ему, что РФ не будет за него заступаться, Медведчук сказал: "Я буду заступаться сам за себя. У меня достаточный для этого опыт юридической практики. У меня есть достойные высокопрофессиональные адвокаты. И я представляю сегодня партию, которая является боевым отрядом в политике, в жизни, и я надеюсь на их защиту и уверен, что такая защита будет мне предоставлена".
Адвокат Медведчука Богдан Коваль уточнил, что подозрение предъявлено по ст.111 и ст. 438 УК (госизмена и нарушение обычаев войны). То есть, по словам адвоката, подозрение предъявлено по двум эпизодам.
По его словам, судебное заседание по избранию меры пресечения, скорее всего, пройдет в четверг, 13 мая.
При этом он не уточнил, какую меру пресечения обвинение будет просить суд избрать для Медведчука.
Народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и "сотрудничества со страной-агрессором". По версии следствия, в 2015 году Медведчук вступил в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается передачи спецслужбам РФ сведений, содержащих государственную тайну.