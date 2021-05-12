Медведчук счел предъявленные обвинения необоснованными и политическими

Виктор Медведчук Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Виктор Медведчук сообщил, что ознакомился с подозрением, предъявленным ему генеральным прокурором Украины.

После посещения Офиса генерального прокурора парламентарий сообщил, что с документом ознакомился и взял копию.

Он подчеркнул, что изложенные обвинения и инкриминируемые ему статьи УК, в том числе, тяжкие являются "необоснованными, бездоказательными и в целом их можно назвать не иначе как политическими".

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он уехать с Украины, депутат сказал, что не собирался этого делать ранее, не собирается и сейчас. При этом Медведчук заявил, что на протяжении последних нескольких месяцев некоторые люди из высокопоставленных чиновников рекомендовали ему покинуть страну.

Отвечая на вопрос о том, не обидно ли ему, что РФ не будет за него заступаться, Медведчук сказал: "Я буду заступаться сам за себя. У меня достаточный для этого опыт юридической практики. У меня есть достойные высокопрофессиональные адвокаты. И я представляю сегодня партию, которая является боевым отрядом в политике, в жизни, и я надеюсь на их защиту и уверен, что такая защита будет мне предоставлена".

Адвокат Медведчука Богдан Коваль уточнил, что подозрение предъявлено по ст.111 и ст. 438 УК (госизмена и нарушение обычаев войны). То есть, по словам адвоката, подозрение предъявлено по двум эпизодам.

По его словам, судебное заседание по избранию меры пресечения, скорее всего, пройдет в четверг, 13 мая.

При этом он не уточнил, какую меру пресечения обвинение будет просить суд избрать для Медведчука.