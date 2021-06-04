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ПМЭФ-2021

Производство вакцины "Спутник V" началось в Аргентине и Сербии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" стартовало в Аргентине и Сербии.

"К концу 2021 года мы надеемся произвести 100 млн доз в год", - сказал президент компании Laboratorios Richmond в Аргентине Марсело Рубен Фигейрас в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с иностранными инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

По его словам, в настоящее время в Аргентине ведется строительство завода по производству вакцины. После окончания его строительства страна выйдет на производство вакцины 500 млн доз в год, сообщил Фигейрас.

Сербский телерадиоканал РТС сообщил, что производство вакцины "Спутник V" началось в пятницу на базе сербского института "Торлак".

На торжественной церемонии производственную линию в строй ввела директор института "Торлак" Вера Стоилкович.

За запуском линии посредством видеосвязи наблюдали президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин.

Ожидается, что эта вакцина станет доступна на пунктах вакцинации в Сербии в течение 10 дней.

РТС напоминает, что Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство "Спутника V" на собственных мощностях.

Вакцина "Спутник V", разработанная Центром им.Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована в 66 странах, проходит регистрацию в ВОЗ и Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Спутник V Аргентина Сербия ПМЭФ коронавирус

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