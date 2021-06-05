Бразильские власти разрешили применение российского "Спутника V"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Применение российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" одобрил коллегиальный совет Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa), сообщают СМИ.

Совет директоров принял решение четырьмя голосами при одном выступившем против. В апреле Anvisa отклонила запросы губернаторов 14 штатов страны на российский препарат под предлогом недостатка данных, гарантирующих его безопасность, качество и эффективность.

Anvisa при принятии положительного решения выдвинула ряд условий. В частности, в связи с тем, что на основании имеющихся данных невозможно подтвердить и безопасность вакцины, российские разработчики препарата еще до начала поставок должны будут устранить эти недочеты.

Вакцина в Бразилию должна будет поставляться только с предприятий, проверенных бразильским регулятором, ее применение должно быть ограничено возрастом вакцинируемых - не моложе 18 лет, ее не рекомендуется вводить беременным женщинам, а также людям, страдающим рядом хронических заболеваний.

Ранее производство препарата "Спутник V" стартовало в Аргентине и Сербии. Вакцина "Спутник V", разработанная Центром им.Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована в 66 странах, проходит регистрацию в ВОЗ и Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).