КНР восстановит закупки рыбы из РФ после устранения угроз пандемии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Китай, ограничивший в конце прошлого года прием рыбной продукции, в том числе и российской, из-за коронавируса, восстановит закупки после того, когда будет уверен, что угрозы больше нет, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Весь вопрос - в пандемии. Если Китай с нею разберётся, то через какое-то время восстановит торговлю", - заявил он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, претензии Китая по поводу обнаружения генома вируса при поставках рыбной продукции были справедливыми. "Можно, конечно, предъявлять к ним претензии по поводу того, что они не представляют нам протоколы исследования на COVID-19, но дело в том, что и мы сами обнаруживали вирус на продукции. Таких случаев около 300 было, но в начале, - сказал он. - После того, как мы значительно ужесточили требования и контроль, число выявлений вируса значительно сократилось".

Говоря о перспективах поставки в Китай российской свинины, Данкверт заявил, что переговоры продолжаются и перспектива их завершения не прогнозируется. "Китай берет свинину из ЕС, где есть африканская чума свиней. Сегодня они нам говорят - у вас африканская чума, поэтому пока не закупаем. Но в Европе АЧС тоже, но их продукция в Китай идёт, а наша нет. Почему? Это никто не обсуждает", - сказал он.

По его словам, ситуация может измениться, если Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) примет решение о регионализации (определение в странах регионов, из которых можно - если нет заболевания, или нельзя - если заболевание есть, экспортировать продукцию). "Сегодня на комиссии МЭБа обсуждается вопрос о регионализации по АЧС. И если его дальше вынесут на заседание МЭБа, то регионализация может быть признана официально", - сказал он.

"Но рынок Китая очень большой, поэтому, чтобы попасть на него, мы как экспортеры должны идти навстречу требованиям покупателей. Те пожелания по прослеживаемости свинины и другой продукции, которые Китай будет выдвигать, будем выполнять, - заявил глава службы. - Преимущество России в том, что наша система обеспечения безопасности продукции гораздо эффективнее, чем в других странах. У нас есть электронная ветсертификация, регионализация, производители свинины разделены на компартменты по степени биозащиты". Этого в Европе нет, отметил он

Как сообщили в Россельхознадзоре, по данным на 2 мая, в Китай отправлено 84 тысяч тонн рыбы, что в пять раз меньше, чем годом ранее.

В связи с этим на Дальнем Востоке обострилась проблема хранения и переработки рыбы. В последние годы перед рыбным комплексом ставится задача увеличения поставок рыбы на внутренний рынок и переработки ее на отечественных предприятиях.