Минсельхоз предложил льготу на перевозку рыбы по ж/д с Дальнего Востока

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Льгота на перевозку рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока может быть введена в РФ со сроком действия до 31 декабря 2021 года. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на сайте regulation.gov.ru.

Документ, разработанный Минсельхозом, предлагает изменения в постановление правительства от 6 апреля 2019 года "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений".

В перечень предлагается включить рыбу и рыбную продукцию для льготной перевозки со станций железных дорог регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, в направлении станций железных дорог субъектов РФ (за исключением перевозки в пределах субъектов РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ).

Как сообщалось, в этом году на Дальнем Востоке обострилась проблема хранения и переработки рыбы в связи с тем, что Китай, куда поставлялась значительная часть дальневосточных выловов, прекратил выгрузку иностранных судов из-за COVID-19, а внутренних мощностей по переработке недостаточно. В последние годы перед рыбным комплексом ставится задача увеличения поставок рыбы на внутренний рынок и переработки ее на отечественных предприятиях.