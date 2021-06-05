Минюст США отказался от получения записей журналистов при расследованиях

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США заявило в субботу, что больше не будет тайно получать записи репортеров во время расследования утечек информации, сообщает Associated Press.

Этот отказ последовал после заявления президента Джо Байдена о том, что он не позволит Министерству юстиции применять эту практику, которая продолжалась в течение многих лет. За последний месяц вопрос о разглашении данных журналистов привлек пристальное внимание, поскольку чиновники Минюста предупредили репортеров трех новостных агентств — Washington Post, CNN и New York Times — о том, что их телефонные записи были получены ими в последний год правления администрации Трампа.

Ранее газета New York Times сообщила, что в последние недели правления Дональда Трампа Минюст США вел "тайную юридическую борьбу" за данные о переписке журналистов в связи с последними президентскими выборами 2020 года.

Агентство AP передает, что представитель Министерства юстиции Энтони Коли сообщил, что "департамент высоко ценит свободную прессу" и "привержен принятию всех соответствующих мер для обеспечения независимости журналистов." Ведомство "в качестве изменения многолетней практики" не будет впредь "добиваться принудительного судебного приказа" для получения данных от сотрудников СМИ.