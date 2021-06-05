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Минюст США отказался от получения записей журналистов при расследованиях

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США заявило в субботу, что больше не будет тайно получать записи репортеров во время расследования утечек информации, сообщает Associated Press.

Этот отказ последовал после заявления президента Джо Байдена о том, что он не позволит Министерству юстиции применять эту практику, которая продолжалась в течение многих лет. За последний месяц вопрос о разглашении данных журналистов привлек пристальное внимание, поскольку чиновники Минюста предупредили репортеров трех новостных агентств — Washington Post, CNN и New York Times — о том, что их телефонные записи были получены ими в последний год правления администрации Трампа.

Ранее газета New York Times сообщила, что в последние недели правления Дональда Трампа Минюст США вел "тайную юридическую борьбу" за данные о переписке журналистов в связи с последними президентскими выборами 2020 года.

Агентство AP передает, что представитель Министерства юстиции Энтони Коли сообщил, что "департамент высоко ценит свободную прессу" и "привержен принятию всех соответствующих мер для обеспечения независимости журналистов." Ведомство "в качестве изменения многолетней практики" не будет впредь "добиваться принудительного судебного приказа" для получения данных от сотрудников СМИ.

США Министерство юстиции США Джо Байден Дональда Трамп

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