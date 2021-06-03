Экс-сотрудница Минфина США отправится в тюрьму за разглашение конфиденциальных данных

Американское министерство юстиции заявляет, что она передавала журналистам информацию о посольстве РФ в США и о Марии Бутиной

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бывшую сотрудницу Минфина США Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс приговорили к шести месяцам тюремного заключения за передачу сотрудникам СМИ конфиденциальной информации, в том числе о посольстве РФ в Вашингтоне, сообщает американский Минюст.

"Бывший старший советник в управлении по реализации законодательства в сфере финансовых преступлений при министерстве финансов Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс приговорена к шести месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие отчетов о подозрительной активности и другой конфиденциальной информации", - говорится в сообщении.

Среди незаконно раскрытых данных оказалась информация о посольстве России в США, о Марии Бутиной, Поле Манафорте, а также о компании Prevezon Alexander, отмечает министерство.

По информации Минюста, в период примерно с октября 2017 года и вплоть до ареста в октябре 2018 года Саурс-Эдвардс передавала журналистам конфиденциальные фото- и текстовые материалы.