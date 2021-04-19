Трех жителей Белоруссии отправят в колонию за повешенных кукол с лицами чиновников

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Три жителя белорусского Могилева получили от 3 до 3,5 лет колонии за повешение кукол с лицами чиновников, сообщили в понедельник в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна".

"В суде Круглянского района (Могилевская область) 19 апреля огласили приговор могилевчанам Сергею Скоку, Ольге Климковой и Максиму Сергеенко, обвиняемым в злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК) и оскорблении президента (ст. 368 УК). Судья Дмитрий Сосновский присудил Климковой и Скоку по 3,5 года, Сергеенко - три года колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Гособвинитель требовал для каждого по пять лет колонии общего режима. Скок и Климкова находились под стражей с ноября, Сергеенко был под подпиской о невыезде, и его взяли под стражу после оглашения приговора.

Фигурантов обвиняли в том, что они изготовили шесть ростовых кукол "с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц" и разместили их на путепроводах возле деревень Вильчицы и Любуж, а их фото распространили в интернете.

По информации правозащитников, на первом заседании, 31 марта, процесс сделали закрытым. По "делу кукол" есть другие задержанные и еще один эпизод, по которому следствие продолжается.